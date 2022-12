Qatargate | fonti Ue | “Leader preoccupati per l’indagine”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Durante la discussione tra idei Paesi Ue e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola nel Consiglio Europeo è emersa la “preoccupazione” dei capi di Stato e di governo per le ripercussioni cheper sospetta corruzione ad opera di Paesi terzi potrebbe avere sull’immagine dell’Unione Europea. Lo riferisconoUe a Bruxelles. La preoccupazione è motivata anche dal fatto che le opinioni pubbliche non distinguono tra le varie istituzioni europee, quindi, il danno di immagine rischia di ‘ammaccare’ tutte le istituzioni, non solo il Parlamento. “Tutti sono”, spiega la fonte, aggiungendo tuttavia che i capi di Stato e di governo hanno espresso “sostegno” per le iniziative annunciate da Roberta Metsola nel campo dei controlli di chi ha accesso alle strutture del ...