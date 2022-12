ilmessaggero.it

... ma questa è slegata dal. Ma questo ha portato all'accusa di frode sulle dotazioni ... In evidenza nelle pagine interne del giornale: "Coop fantasma e fatture. Le accuse alla compagna di ...... forniture di servizi: insomma spese di vario genere gonfiate o del tutto. Il Parlamento ... Nell'indagine della magistratura belga sulè stato infatti individuato un gruppo '... Qatargate, false buste paga agli staff: indagati altri parlamentari Come ricorda Corporate Europe Observatory (Ceo), «L'arresto di diversi attuali ed ex europarlamentari e di persone di altre organizzazioni per quello che Qatargate: come chiudere la porta al lobbismo ...Mes, Qatargate e riflessi politici al centro delle prime pagine di oggi in edicola. Ecco i temi dei principali quotidiani ...