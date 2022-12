Qatargate | Bonaccini | “Il caso fa molto male e va preso di petto Mi impegno a tenere il tema al centro dell’agenda”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “È evidente che questa cosa fae va presa di, come merita una vicenda come questa. Per cui plaudo al fatto che Letta abbia deciso di convocare oggi questa riunione. Comeche posso prendere, quello dinell’identità del Partito democratico questoaldel dibattito e”. Lo ha detto il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano, ospite a Sky TG24 Live In Bergamo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.