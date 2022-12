(Di venerdì 16 dicembre 2022) Aumento delle pensioni minime, detassazione per le assunzioni dei giovani al primo impiego e superbonus: soddisfazione per

ilGiornale.it

...la sinistra e il Pd mentre quando si parla die dell'altra destra reazionaria ha sempre toni meno astiosi. Ma è evidente che il leader di Azione voglia fare cassa politica sul, "...... ho visto biglietti aerei per Palermo più alti del tetto al contante, ho visto... Si è dimesso da parente!',Un'altra gag di Fiorello sui casie Soumahoro e questa volta una battuta ... Qatargate, Berlusconi: "Io garantista, ma politicamente fatti gravi" Aumento delle pensioni minime, detassazione per le assunzioni dei giovani al primo impiego e superbonus: soddisfazione per Berlusconi ...Intervista a Mario Tronti: “Il Pd è figlio di un improbabile modello americano, ora è allo sbando e non si rialzerà. Dovrebbe guardare ai rider e agli ...