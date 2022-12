Qatar | Julio Cesar sulla finale | «L’unica cosa che conta è che vinca la Francia»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’ex portiere dell’Inter e del Brasile,, fa il suo pronostico: «cheè chela» Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,, ex portiere di Inter, ma soprattutto, in questo caso, del Brasile, non ha dubbi su chi tifare domenica nelladi2022. Di seguito le sue parole. «Sarà una partita bella, tosta, interessante. Echeè chela(ride, ndr). Rispetto molto Mbappé, ma Messi è Messi. La Pulce è carica perché ha l’ultima occasione per vincere il Mondiale. Vuole regalare la ...

