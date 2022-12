Qatar 2022 | Messi-Mbappé la sfida stellare della finale Mundial

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il giocatore che ha dominato il calcio mondiale negli ultimi 15 anni, assieme a Cristiano Ronaldo, e il nuovo che avanza. Può essere riassunta così lanellafinalissimaArgentina-Francia tra il fuoriclasse argentino Lionele l’attaccante transalpino Kylian. Unatra numeri 10, quella che andrà in scena al Lusail Iconic Stadium, che promette scintille. Le due ‘stelle’ disi presentano all’attocoppa del mondo con numeri simili: entrambi hanno infatti segnato 5 gol in 6 presenze e nella finalissima si giocheranno il titolo di cannoniere del torneo. In bacheca il 35ennepuò vantare 7 palloni d’oro, ...

Commenta per primo Il Marocco , sconfitto nella semifinale mondiale dalla Francia, si prepara a giocare la finale per il terzo posto dicontro la Croazia. Alla vigilia del match, in conferenza stampa parla il ct Walid Regragui : 'Anche oggi i giocatori sono pronti e proveranno a giocarsela fino alla fine, tuttavia non ...È giunto il momento per loro di affrontare i fatti dello scandalo sulla corruzione del", sottolineano dal Ppe. . Qatar 2022, possibile focolaio Covid-19 nella Francia: la situazione