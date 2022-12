Qatar 2022 | Infantino | «Il miglior mondiale di sempre» Sui diritti umani | «Liberi di esprimere opinioni ma godiamoci calcio»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) All’antivigilia della finale Argentina-Francia, il presidente della Fifa Giannifa un primo bilancio sulla Coppa del Mondoin, definendola «l’edizionee di». Per il numero uno della Fifa questoha infatti «mostrato una forza di coesione enorme», tanto da far «diventare ilveramente globale» con «la prima squadra africana in semifinale, la prima donna arbitro, oltre tre milioni di spettatori allo stadio, 5 miliardi davanti alla tv. L’atmosfera è stata gioiosa. Un successo incredibile».si è poi detto convinto che l’eredità non-calcistica di questi Mondiali dovrebbe essere trovata in «unae conoscenza del mondo arabo». Il mondo intero, per il presidente, «ha – infatti – ...

La finale disarà Francia - Argentina, ma anche e soprattutto il duello tra i due compagni del Paris Saint Germain che in verità non si amano. Seppur al momento le acque sembra si siano ...Si avvicina il triplice fischio del Mondiale di: il nostro inviato a Doha GB Olivero racconta gli aspetti positivi e non del Paese che ... Qatar 2022, possibile focolaio Covid-19 nella Francia: la situazione Doha, 16 dic. - (Adnkronos) - Prosegue l'allarme influenza in casa Francia ad appena 48 ore dalla finale del Mondiale in Qatar contro l'Argentina. Secondo quanto riporta 'L'Equipe', a due giorni dal..Lo sportivo è stato criticato duramente nel Regno Unito e non solo: a far discutere anche una polemica con l'attivista Joe Lycett ...