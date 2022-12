Qatar 2022 | deputato partito Zelensky | “storia punirà Fifa e Russia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Questo non è il primo scandalo per la. L’organizzazione ha una lungadi corruzione con protagonisti diversi regimi autocratici, tra cui quello russo. Quindi non mi sorprende, ma laentrambi”. Lo afferma all’Adnkronos ilucraino e membro della commissione Affari Esteri, Sviatoslav Yurash, che fa parte delServitore del Popolo del presidente Volodymyr, commentando la notizia secondo cui laavrebbe respinto la richiesta didi pronunciare un discorso prima del calcio d’inizio della finale dei Mondiali. Sottolineando come il legame tra Mosca e lasia molto solido, Yurash ha ricordato il mondiale di calcio assegnato, anche quello tra le ...