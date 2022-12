Pupi Avati | “Il 70% dei film non ha niente a che fare con la cultura”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Nel cinema, non tutto è: almeno il 70% deiche si girano e si producono non hachecon la, semmai con il commercio, con il mercato, con la rassegnazione alle mode. Negli ultimi vent’anni, il cinema italiano ha espresso quasi soltantocarini, prodotti destinati, dopo aver transitato quel tanto che basta nelle sale cinematografiche per maturare il tax credit, ad andare sulle piattaforme, con facili racconti e cast molto popolari…”. E’ l’accusa che lancia il regista, intervenendo alla tavola rotonda dal titolo ‘Per un nuovo immaginario italiano’, in occasione della celebrazione del decennale di fondazione di Fratelli d’Italia in piazza del Popolo a Roma, con il ministro della ...

la Repubblica

all'attacco. Non è il titolo di un film, ma quanto successo oggi, col regista padre del gotico padano che si è lanciato in un j'accuse durante una tavola rotonda organizzata per il ...e il cinema "Nel cinema, non tutto è cultura", dichiara il registaospite di FdI, che in un'intervista a Repubblica ha spiegato la sua simpatia per Giorgia Meloni ("Mi commuove")... Pupi Avati al decennale di FdI: "Io né di destra né di sinistra. Meloni Mi commuove" CREMONA - Un Dante giovane, innamorato, un Medioevo che non fa sconti e che non ha nulla di favoloso, Boccaccio come narratore, il film, «Dante» di Pupi Avati ha regalato ,agli studenti del Torriani , ...Gela. Un dibattito organizzato per i dieci anni di Fratelli d’Italia, nel corso dell’evento nazionale che si sta tenendo a Roma, è stato l’occasione per ...