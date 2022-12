Pronti a mobilitazioni se non darà risposte | Landini minaccia il governo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Ildeve dare. È evidente che se non dovessero esserci delle, come abbiamo fatto anche nei mesi scorsi, decideremo tutte le iniziative necessarie”. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio. “Noi nell'incontro che avremo domani – ha spiegato– riproporremo un tema di fondo che abbiamo già posto anche ai governi precedenti: bisogna andare a prendere le risorse dagli extra-profitti che ci sono e bisogna redistribuire quegli extra-profitti nelle tasche dei lavoratori, dei pensionati e anche per aiutare quelle imprese che anziché chiudere possono sostanzialmente lavorare”. “Allo stesso tempo – ha concluso il segretario della Cgil – c'è bisogno di agire sul piano delle politiche fiscali e procedere con il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro visto che ce ...

Il Manifesto

Beatrice è una delle fondatrici, lei e tutti gli altri " al momento sono poche decine gli attivisti protagonisti delle" preferiscono che non vengano usati i loro cognomi perché sui ...Così dal 12 al 16 dicembre in Italia saranno distribuite 21, una per regione. A ... Uno slogan che Bombardieri e Landini sonoa scandire anche dalle piazze. Stellantis-Fiom è quasi rottura: «Pronti alla mobilitazione» | il ... il coordinatore Giacomo Piccolo ha ricordato come: “Studiare è un diritto, non è un premio o una concessione." ...Ieri era la giornata del dialogo: le divergenze tra Palazzo Chigi e le tre sigle sindacali sembravano essersi attenuate. Mentre Giorgia Meloni valutava la possibilità di rimettere mano ad alcune norme ...