Profilattici gratis per i giovani dai 18 ai 25 anni 2023 | come chiederli | tutti lo fanno “ci voleva”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sapevi che è possibile richiedereper idai 18 ai 25. Eccorianche in Italia Da qualche settimana in Francia è possibile averese si èdi 18 ai 25. Una possibilità che lo stato ha voluto rendere disponibile acoloro che lo desiderano con lo scopo di combattere le malattie veneree, considerate da sempre molto pericolose per la salute degli esseri umani. Eccoottenere iSi tratta di una misura storica per il Paese attualmente guidato da Emmanuel Macron, il quale ha voluto mettere nero su bianco il provvedimento che ha fatto ...

Wired Italia

... solo uno su due usa il preservativo L'annuncio di Macron sui preservativiper i giovani è ... Leggi Anche Modena, studenti regalanoai compagni - Il preside: 'Non siamo al circo' Il ...Abbiamo fatto molte campagne di informazione per il contrasto all'Hiv, ma poter trovare iin farmacia è un sistema giusto per ridurre non solo le infezioni da Hiv, ma il rischio ... Preservativi gratis ai giovani: facciamo come in Francia La Francia lavora sulla salute e mette in campo una misura importante: i preservativi gratis per tutti i giovani fino ai 25 anni. Ieri Macron aveva annunciato la gratuità per i ragazzi dai 18 ai 25 an ...Preservativi e anticoncezionali gratis Italia, prevenzione tra i giovani. Quella avanzata da un noto politico italiano, sembra essere una proposta alquanto inte ...