Primoz Roglic allontana il Giro d' Italia 2023 | ' Forse meglio pensare al Tour de France' - Sport - Altri Sport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Lo sloveno torna sull'infortunio e sulla sua preparazione: 'Avrò pochi mesi a disposizione per essere competitivo alla Corsa ...

Bicisport

Lo sloveno torna sull'infortunio e sulla sua preparazione: 'Avrò pochi mesi a disposizione per essere competitivo alla Corsa ...Intervistato da WielerFlits,ha svelato i suoi progetti per il 2023: "Ho avuto una pausa di fine stagione molto più lunga del solito, ma a volte un approccio differente può dare buoni risultati. Il 2023 potrebbe ... Primoz Roglic pensa al 2023: «Il Giro d'Italia Certo che mi manca» Lo sloveno torna sull'infortunio e sulla sua preparazione: "Avrò pochi mesi a disposizione per essere competitivo alla Corsa Rosa" ...Primož Roglic ha rilasciato un'intervista dove ha parlato delle sue condizioni e dei suoi prossimi obiettivi, menzionando i Grandi Giri.