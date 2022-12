Presentazione 28esima edizione del Listino degli Immobili di città e provincia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 dicembre 2022), anno a doppia velocità con brusca frenata d’estate con tassi interesse in rialzo Locazioni in crescita esponenziale: +300%. Acquisto trainato da classe A per risparmio energetico Commerciale in crisi, negozi – 2,5% e si riconvertonoda uffici ad abitazioni Si chiude un anno a doppia velocità: dopo un primo semestre da incorniciare, gli effetti della guerra in Ucraina, del rialzo dei tassi di interesse e dei rincari energetici, frenano l’acquisto dinell’ultimo quadrimestre. La sensazione è che ci si trovi di fronte alla chiusura di un ciclo di crescita, avviato dopo il lockdown con la ricerca di abitazioni più grandi, spazi verdi, contesti residenziali fuori. Il mercato si conferma anche quest’anno di sostituzione e cambio casa per il 55%: le agevolazioni per i mutui under 36 hanno ...