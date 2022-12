Pnrr | P Chigi | conseguiti 40 obiettivi su 55 | 15 in dirittura arrivo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Quarantaraggiunti su 55 totali, i 15 mancanti ind'. Questo il bilancio sulche arriva dalla cabina di regia riunita questa mattina a Palazzosul Piano nazionale di ripresa e resilienza coordinata dal ministro per gli Affari europei la coesione territoriale e ilRaffaele Fitto, per monitorare lo stato di attuazione deglidel Piano con particolare riferimento alla prossima scadenza del 31 dicembre 2022. "Nel dettaglio - si legge nella nota diramata al termine della riunione - dopo il serrato confronto di questi giorni con tutti i ministeri interessati, su 55da conseguire al 31 dicembre 2022, ne sono stati pienamente raggiunti 40. I restanti 15 sono stati tutti ...

Italia Oggi

Al via la cabina di regia sula Palazzo. La riunione, coordinata dal ministro Raffaele Fitto, serve a fare il punto con tutti i ministeri - quasi tutti i ministri sono in presenza, alcuni in collegamento - sullo stato ......all'Ucraina (18 miliardi di euro) con garanzia sul bilancio Ue e l'approvazione delungherese (... più volte rimarcata da Palazzo, di trovare una soluzione in tempi brevi alla questione del ... Pnrr, a palazzo Chigi la cabina di regia. Manovra, ci sarà la proroga del Superbonus - ItaliaOggi.it Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Quaranta obiettivi raggiunti su 55 totali, i 15 mancanti in dirittura d'arrivo. Questo il bilancio sul Pnrr che arriva dalla cabina di regia riunita questa mattina ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// PNRR, NUOVA RIUNIONE CABINA DI REGIA COORDINATA DAL MINISTRO ...