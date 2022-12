Pnrr | Gentiloni | Italia può avviare un nuovo percorso di crescita sostenibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) - "Con ill'puòundi, capace di coniugare sostenibilità economica, ambientale e sociale. La sfida è quella di tornare a crescere, di farlo nel rispetto dell'ambiente e di farlo senza lasciare indietro nessuno". E' quanto ha detto il commissario all'Economia Paoloin un contributo video inviato all'Assemblea di Confagricoltura. "Cogliere la grande occasione del, unica per l'economiana. - ha rimarcato- Tra gli investimenti previsti per il settore ci sono circa 3 miliardi per la meccanizzazione, per la gestione delle risorse idriche e per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Per centrare questo ...