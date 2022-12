Pnrr | al 31 dicembre raggiunti 40 obiettivi su 55

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Palazzo Chigi la seconda riunione della Cabina di regia sul, coordinata dal ministro per gli Affari Europei la Coesione Territoriale e il, Raffaele Fitto, per monitorare lo stato di attuazione deglidel Piano con particolare riferimento alla prossima scadenza del 312022. Nel dettaglio, dopo il serrato confronto di questi giorni con tutti i ministeri interessati, su 55da conseguire al 312022, ne sono stati pienamente40. I restanti 15 sono stati tutti avviati e in corso di finalizzazione. Alla riunione hanno preso parte i ministri e i rappresentanti di tutti i ministeri coinvolti, che hanno illustrato lo stato di attuazione di ciascun target e milestone di propria competenza. ...

Agenzia Nova

