Pensionati della Cgil a congresso a Terranuova. Il tema sarà "l'interesse generale

Informazione Fiscale

Il 19 dicembre il ristorante Pettirosso di Terranuova Bracciolini che accoglierà i 94 delegati eletti nei 10 congressi di Lega. Un percorso partecipativo che ha visto lo Spi organizzare 76 assemblee ...Per beneficiareprestazione, per un importo pari a 150 euro , i richiedenti devono avere ... invece, i percettori di reddito di cittadinanza, i, i titolari di prestazioni di invalidità,... Pensioni minime: gli aumenti in vista per il 2023 e le regole già in vigore Cgil e Uil in piazza San Secondo, ieri (giovedì), per lo sciopero generale contro la Legge di bilancio, definita «iniqua». I sindacati territoriali hanno infatti aderito alla manifestazione di protest ...RIETI - Oggi, 16 dicembre, presso la Curia Vescovile di Rieti, il Direttore di Confartigianato Imprese Rieti Maurizio Aluffi, accompagnato dal coordinatore delle filiere agroalimentari ...