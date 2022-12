Pecoraro Scanio | turismo sostenibile garantirà lavoro ai giovani

Agenzia askanews

... "l'Istituto turistico più antico d'Italia", come ricorda il presidente di Fondazione UniVerde", Alfonso. Intervenute anche Valentina Corrado, Assessora al Turismo della Regione Lazio ...... Patty L'Abbate - Vicepresidente VIII Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati e Alfonso- Presidente Fondazione Univerde, Docente universitario ... Milano, Pecoraro Scanio: bene rigenerazione Hotel Portrait Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, 13 dic. askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già fondatore dei Verdi e attivista per i due vittoriosi referendum antinucleari ha commentato positivamente i ...