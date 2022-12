(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “LePd leentro la fine di gennaio, o il 22 o il 29, e propongo di fare lal', quando ci sarà il nuovo segretario. O fai lao fai le, facendole entrambe si rischia di far diventare tutto un bel guazzabuglio…” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Pesaro Matteo, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Fino a pochi giorni fa lei sembrava dovesse essere tra i candidati alla segreteria del Pd... “Ad un certo punto mi sono reso conto che ero terzo, dietro a Bonaccini e Schlein e davanti alla De Micheli. Avevo capito che ormai le scelte erano state fatte e dunque ho deciso di mettere le mie idee a disposizione di Bonaccini, con ...

Pd: Ricci, 'farei primarie il 22 gennario e costituente l'anno prossimo' Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Le primarie Pd le farei entro la fine di gennaio, o il 22 o il 29, e propongo di fare la costituente l anno prossimo, quando ci sarà il nuovo segretario. O fai ...