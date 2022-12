Pd | comitato costituente | anche questione morale tra temi riunione**

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Con la vicenda Qatargatelaè stato uno deiaffrontati nella lunga riunione di oggi delper il nuovo Pd. "Ladell'etica pubblica nella responsabilità individuale" è stato uno dei punti principali emersi nella discussione insieme a molti altri: su alcuni c'è un vasto consenso, mentre su altri c'è ancora da lavorare. Di qui la proposta di Enrico Letta di individuare nella "della lotta alle disuguaglianze" e dello "sviluppo sostenibile" un "filo rosso, una chiave comune che leghi tutta la nostra riflessione". Su molti, ha sottolineato Letta, "è già emerso un vasto consenso. Su altri, per mancanza di tempo o per ...

Corriere del Mezzogiorno

... scrive in una nota il consigliere comunale Francesco Filipponi del. "Conosco molto bene il ... per questo il sindaco, senza sollecitazioni, dovrebbe riferire in merito ai lavori deldella ...... Chiara Minelli: "L'Iran è stato rimosso dalOnu sui diritti delle donne fino al 2026: è ...di solidarietà nei confronti del popolo iraniano - ha dichiarato il consigliere di Fp -Andrea ... Maurizio de Giovanni scrive al Pd: lascio il comitato costituente Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Con la vicenda Qatargate anche la questione morale è stato uno dei temi affrontati nella lunga riunione di oggi del comitato costituente per il nuovo Pd. "La ...Il segretario Enrico Letta ha convocato un comitato di garanzia urgente del Partito democratico per discutere del Qatargate ...