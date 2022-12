Pd | Bonaccini domani a manifestazione a Roma | domenica in Calabria

(Di venerdì 16 dicembre 2022), 16 dic. (Adnkronos) - Stefano, candidato alla segreteria Pd, parteciperàallacontro la manovra alle 15 a piazza Santi Apostoli. Mentresarà in: alle 10 a Lamezia Terme per un'iniziativa pubblica al Grand Hotel Lamezia, piazza stazione centrale. Alle ore 13.15 incontro con comunità Progetto sud di don Giacomo Panizza, via dei Bizantini 99, quartiere Nicastro e alle 14.30 visita alla Fattoria della Piana, Rosarno (RC).

'Ci sono molti motivi condivisibili nello sciopero di Cgil e Uil contro la manovra, esarò a Roma alla manifestazione che il Pd fa in ragione di una manovra finanziaria che non va .... '...ore 14:40 - Stefanoa Live In Intervista al presidente della regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd. ore 15:00 - Luca Ciriani a Live In Intervista al ministro per i ... Bonaccini-Schlein, il derby a distanza in tv. La candidata: «Domani ... Il governatore dell'Emilia Romagna corre da solo. Secondo le ultime rilevazioni è in testa col 57% dei consensi ...Gianni Cuperlo prova a dare una scossa alla sinistra del Pd che, nella corsa per la guida del partito, oscilla fra l'appoggio a Elly Schlein e la tentazione di schierare un proprio concorrente. "Lo am ...