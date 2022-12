Paula Saulino tira fuori i palloni per la finale! “Questo è veramente troppo | portate gli asciugamani!” FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Paolaincoronata regina della provocazione, la finale del mondiale sarà infuocata, anticipazioni roventi già arrivate per la gioia dei fans PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ già stata censurata in passato ma non sembra proprio aver imparato la lezione la super Paola, maestra di provocazione che per l’occasione della semifinale delarticolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.