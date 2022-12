Pastore carica Messi | «Il migliore al mondo | può portarci la coppa»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) JavierLionelin vista della finalissima mondiale in programma domenica contro la Francia: le sue parole Javierha così parlato di Lionelin vista di Argentina-Francia. Le dichiarazioni a L’Equipe. LE PAROLE – «Mi ha impressionato. Leo sembra molto maturo e ben allenato. La verità è che ha affrontato questo Mondiale con molta pressione, come sempre accade in Argentina. È il miglior giocatore dele lo riteniamo Il Salvatore, il prescelto, quello che può farci vincere il trofeo. Penso che stia gestendo molto bene tutto questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.