(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ la mattina del 2 novembre 1975. Una donna che si trova a passare sul lungomare di Ostia, vede, in via dell’, un cadavere disteso su una strada accidentata. E’ un uomo completamente sfigurato. Si scoprirà qualche ora dopo che si tratta di Pier Paolo. Il riconoscimento della salma toccherà a Ninetto Davoli, giovane attore scoperto dal grande intellettuale italiano. Nel corso della notte, la stessa in cui viene barbaramente assassinato il poeta, scrittore e regista tra i più grandi, i carabinieri fermano Giuseppe, un giovane di 17 anni, detto ‘Pino la rana’, alla guida di un’Alfa 2000 Gt rubata, che poi risulterà di proprietà dello scrittore. Viene portato in caserma e, interrogato dai carabinieri, ammette il furto e fa cenno a un anello di sua proprietà, che gli investigatori hanno trovato ...

Adnkronos

Il cugino di, Nico Naldini, disse chenon teneva a quelle 'pizze' rubate, ma io ...movente - sottolinea il legale - E il movente è fondamentale perché fa cadere la versione di, ......esito di un incontro sessuale sfociato estemporaneamente in una aggressione da parte di un unico individuo e cioè Pino(condannato in via definitiva per l'omicidio di Pier Paolondr)'. Pasolini, Pelosi unico condannato per delitto Idroscalo ma resta il giallo (Adnkronos) – E’ la mattina del 2 novembre 1975. Una donna che si trova a passare sul lungomare di Ostia, vede, in via dell’Idroscalo, un cadavere disteso su una strada accidentata. E’ un uomo complet ...(Adnkronos) – “Ho accolto la relazione con grande sorpresa e soddisfazione”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocatoStefano Maccioni, legale dei familiari di Pier Paolo Pasolini, commentando gli esiti de ...