Pasolini | il furto di un film dietro l’omicidio | l’ipotesi dell’Antimafia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ildella pellicola originale di ‘Salò o le 120 giornate di Sodoma’l’uccisione di Pier Paolo. E’della Commissione parlamentare Antimafia che, sul finire della scorsa legislatura, ha approvato una relazione, ora resa pubblica, sul delitto dello scrittore e regista ucciso la notte tra l’1 e il 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia. Un crimine che dopo mezzo secolo, resta “insoluto” e anche se “appaiono ormai del tutto improbabili soluzioni di carattere giudiziario – sottolinea l’Antimafia – resta utile, in prospettiva storica, che le ricerche sul movente e sulle modalità dell’aggressione che causarono la morte, entrambe mai chiarite, siano eventualmente riprese”. In particolare il lavorosi è concentrato appunto sulle “acquisizioni ...

