“Pasolini era andato a Ostia per recuperare le pellicole de film Salò” | l’ipotesi della Commissione d’inchiesta

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Pier PaoloeraperledeL’omicidio di Pier Paolopotrebbe essere legato al furto delleoriginali di alcune scene del suoe le 120 giornate di Sodoma”, che era ancora in produzione. Lo scrittore-regista sarebbeall’Idroscalo di, dove poi è stato ucciso, proprio per riuscire a recuperarle. È questache emerge dalla relazione finaleparlamentare Antimafiascorsa ...

Il Riformista

Pelosi aveva detto che dietro il furto c'un regista, conoscente lo stesso. Tutte queste dichiarazioni lui le aveva rese al magistrato, ma non sappiamo se siano mai state prese in ...Non dimentichiamo che ci sono foto di appartenenti alla Banda della Magliana dietro il corpo die questoun elemento importante da seguire. Lo stesso Sergio Citti disse che si rivolse ad ... Pier Paolo Pasolini e la banda della Magliana: “Coinvolta nel suo omicidio” L’omicidio di Pier Paolo Pasolini potrebbe essere legato al furto delle pellicole originali di alcune scene del suo film “Salò e le 120 giornate di Sodoma”, che era ancora in produzione. Lo scrittore- ...La Commissione parlamentare Antimafia ipotizza anche un coinvolgimento della Banda della Magliana nel delitto del regista e scrittore ...