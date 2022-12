Partito del potere | è la prova definitiva Floris | il Qatargate seppellirà il Pd | Video

(Di venerdì 16 dicembre 2022) "Nella percezione pubblica è soprattutto il Pd a essere colpito dallo scandalo". Lilli Gruber, a Otto e mezzo su La7, chiede conto a Giovannidell'inchiesta per corruzione che ha travolto Bruxelles e sta imbarazzando la sinistra italiana. E il conduttore di DiMartedì la prende alla larga: "L'essere umano è debole, a contatto con tanto denaro è ancora più debole. La politica è un mondo di confine con il denaro e il". "L'Italia - prosegue - ha delle tradizioni non nobilissime nelle persone che gestiscono il denaro, anche se non siamo i soli. Una caratteristica che indebolisce l'Italia è il basso livello della classe dirigente e anche il poco ricambio. Se noi pensiamo ad Antonio Panzeri è una persona che sta là anche quando non è più eurodeputato e mantiene i contatti. Io sono convinto che questi fenomeni ...

Partito Democratico

... forza gemella ma ancora diversa - bensì un elettoprincipaledei progressisti italiani. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Disdici quando vuoi ...Il corteo èdalla stazione Principe per attraversare via Balbi, piazza della Nunziata, ...una manovra finanziaria che mette in difficoltà chi ha bisogno " dice il segretario della Camera... La Commissione nazionale di Garanzia del Partito Democratico ... È una delle novità rivelate dal presidente Gianni Infantino. Ma il World Forum delle Leghe del quale fa parte anche la Serie A non ci sta: "Decisione presa senza consultarci. Calendario già sovraccari ...Le attività promosse dalla Camera di Commercio con Promos Italia aprono importanti prospettive per la crescita dell'export che nel 2023 supererà il miliardo di euro ...