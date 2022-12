Papa Francesco | l' intervista esclusiva su Canale 5 | ' Il Natale che vorrei' Ecco quando andrà in onda

A marzo saranno dieci anni di pontificato e in attesa dei festeggiamentisi racconta in esclusiva domenica 18 dicembre, - alle 20.35 su Canale 5 - con un'intervista dal titolo 'Il Natale che vorrei'. Non solo attualità ma anche momenti di vita personale del ...Domenica 18 dicembre, alle 20:35 su Canale 5, va in onda "Il Natale che vorrei", l'intervista esclusiva a, che toccherà i temi più caldi d'attualità. A dialogare con il Santo Padre, da Casa Santa Marta, sarà il vaticanista Fabio Marchese Ragona che, in occasione di questo Natale, al termine ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...A marzo saranno dieci anni di pontificato e in attesa dei festeggiamenti Papa Francesco si racconta in esclusiva domenica 18 dicembre, - alle 20.35 su Canale 5 - con un'intervista ...