Panzeri incontrò il capo degli 007 del Marocco. Cozzolino (Pd) il terzo uomo'Sono estraneo'

- Nel materiale acquisito dagli inquirenti belgi, con la collaborazione delle autorità italiane, anche un viaggio in Marocco di Antonioe un incontro con i servizi segreti dello stato ...Quanto al Pd , per ora coinvolto in quantoè stato un proprio eurodeputato prima del passaggio ad Articolo 1, vive il proprio dramma in chiave congressuale: Elly Schlein , che è stata anch'...