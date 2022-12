Pagelle Nizza Atalanta | le valutazioni ai protagonisti del match – VOTI

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Iaideltra ile l’: amichevole disputata stasera in territorio francese Ledeideltrad’amichevole disputato stasera in trasferta per i nerazzurri– Schmeichel; Atal, Todibo, Dante, Lotomba; Boudaoui, Thuram, Lemina, Brahimi; Pépé, Laborde.– Musso; Toloi, Okoli, Ruggeri; Soppy, Ederson, Scalvini, Maehle; Malinovskyi; Højlund, Zapata, Muriel, Zortea, Boga, Sportiello. L'articolo proviene da Calcio News 24.