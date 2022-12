Padel | Cupra Fip Finals | Vinci-Sussarello fuori a sorpresa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Torino, 16 dic. - (Adnkronos) - Laarriva in serata, quando la coppia azzurra composta da Giuliae Robertaperde acontro il duo italo-spagnolo Casali-Borrero con un netto 6-1, 6-4. Escono così di scena le teste di serie numero 2 in un tabellone che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria valanga rosa, con sei azzurre protagoniste del terzo posto al Mondiale di Dubai in semifinale alleFip2022 (fino a domenica 18 dicembre, al Pala Gianni Asti di Torino) , il capitolo finale del giro del mondo (25 paesi) in 125 tornei di. E invece saranno cinque le italiane in semifinale con Carlotta Casali che, con la spagnola Borrero, dopo aver eliminato le quotatissime azzurre ...