Ostia | la Torre Boacciana diventa opera d’arte e finisce nel presepe della parrocchia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 dicembre 2022)– E’ iniziata anche nelle chiese dila “gara dei Presepi”. In queste festività, le famiglie del litorale potranno fare il giro delle chiese per ammirare opere diversissime e straordinarie, ricche di particolari legati al territorio. Le parrocchie si gettano nella corsa alpiù significativo e, come da ormai accade da diversi anni, il grow up culturale cristiano lidense mette al centro il momentoNatività attraverso la valorizzazione delle diverse opere artistiche e architettoniche che contraddistinguono il territorio. Del resto, per le famiglie èto un meraviglioso passatempo natalizio il cosiddetto ‘giro delle chiese’ per ammirare questi veri e propri capolavori. “La commissione culturaprefettura die il gruppo di ...