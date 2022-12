Oroscopo Paolo Fox Sabato 17 Dicembre 2022 | Pesci intenso

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’diFox per oggi,17Ariete Non avete voglia di cedere le armi in amore, potrebbero esserci state complicazioni nel corso delle ultime settimane ma questa giornata riesce a darvi una mano. Avete bisogno di maggiori sicurezze, ad esempio questo periodo porta tutti coloro che hanno una relazione part-time a stabilizzarla. Toro E’ una situazione importante quella che coinvolge il vostro segno zodiacale in vista della fine di, ecco perché adesso non dovete perdere le speranze. Una relazione sentimentale nata da poco può essere stabilizzata e confermata. Gemelli Un incontro inatteso potrebbe mettervi di buon umore. In questa giornata la Luna è favorevole, aiuta il lavoro, le questioni di carattere pratico vi rendono più forte. Ricordiamo che c’è ...

