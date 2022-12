Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2022 | le previsioni segno per segno in amore e lavoro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 dicembre 2022)Fox sabato 17. È arrivato il sabato, finalmente tempo di riposo e divertimento. Ancora qualche giorno e potrete contare su un lungo periodo di relax, grazie all’arrivo delle vacanze natalizie. Qualcuno ha previsto festività da trascorrere in viaggio, altri in casa insieme a familiari ed amici. Intanto godetevi questo sabato ma non senza verificare cosa hanno in serbo per voi le stelle. Andiamo a soddisfare la nostra curiosità di sapere come andranno l’e ilgrazie all’diFox: ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Anticipazioni, segni fortunati (e sfortunati) pere denaro: ...