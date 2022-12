Oroscopo di Paolo Fox | settimana dal 17 al 23 dicembre 2022

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tornano, anche per questa, le previsioni astrologiche dell'Fox, diffuse dalla rivista DiPiù Tv, dal 17 al 23. Il Toro farà scoperte interessanti, mentre la Vergine potrà cambiare strada in ambito lavorativo. Ecco, nello specifico, cosa consigliano le Stelle per tutti i segni dello Zodiaco. ARIETE – Sembrate un po' spenti. Non dite cose che non pensate davvero: potreste credere di amare una persona che, invece, è molta diversa da voi. Se, invece, amate davvero, ma vi sentite lontani dal partner e forse anche un po' preoccupati, state tranquilli: si tratta di un periodo passeggero. In coppia, il Natale farà nascere qualche pensiero di troppo: i soldi, la famiglia, qualche dubbio anche per i figli. Non allontanarti da chi ora è per te un punto di riferimento. Nella ...