Oriana Marzoli imita Antonella Fiordelisi per vendetta | la reazione

(Di venerdì 16 dicembre 2022) È arrivato il momento tanto agognato dae da tanti fan del Grande Fratello Vip 7. Dopo l’zione discutibile diieri, oggi è stato il turno dell’influencer venezuelana di proporre la sua versione della fidanzata di Edoardo Donnamaria. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’zione dicon l’aiuto delle altre vippone Laè un piatto che va servito freddo per tutti, tranne perche invece ha voluto servirlo nell’arco di 24 ore. Infatti è questo il tempo che è passato da quandohato l’ormai ex amica in modo volgare, ...

Grande Fratello

Aria di crisi sempre più nera tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria . A dare in escandescenza è il gieffino che dopo l'imitazione della fidanzata diavrebbe confessato di voler troncare con Antonella. La Fiordelisi si è esibita in un siparietto ironico e provocante, finendo per coinvolgere Antonino Spinalbese e mandando di nuovo su ...Scala rapidamente l'hashtag #fuoriantonella nelle ultime ore. Il siparietto con il quale Antonella Fiordelisi si è esibita nell'imitazione dinel corso del Grande Fratello Vip ha infatti fatto scattare rapidamente la polemica sul web. La "performance" è scaduta nel volgare gratuito (se non addirittura nell'attacco pseudo - ... Antonella Fiordelisi nei panni di Oriana Marzoli - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Aria di crisi sempre più nera tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A dare in escandescenza è il gieffino che dopo l'imitazione della fidanzata di Oriana ...Antonella Fiordelisi al GF VIP 7 supera i limiti. Anche Soleil Sorge critica il comportamento della giovane Vippona.