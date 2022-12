Omicidio Pasolini | spunta ipotesi legata a furto pellicole film

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ildelleoriginali di alcune scene del'Salò e le 120 giornate di Sodoma', ancora in produzione, potrebbe essere il movente dell'di Pier Paoloavvenuto all`idroscalo di ostia, nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975. È questa l'che emerge dalla relazione finale della Commissione parlamentare Antimafia della scorsa legislatura, dal titolo "Acquisizioni relative aldella pellicola originale 'Salò o le 120 giornate di sodoma' e le possibili connessioni di quel crimine con l`uccisione di Pier Paolo". Relazione di sette pagine resa nota solo oggi. Lo scrittore-regista, a quanto si legge - sarebbe andato all'Idroscalo di Ostia, dove poi è stato ucciso, proprio per cercare di recuperare le ...

