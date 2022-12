Oggi sciopero di benzinai e mezzi di trasporto | ecco dove in Italia

RomaToday

Tuttoa che fare con i dati e garantirne la sicurezza e la privacy è sempre più una priorità. ... Articoli più lettigenerale il 16 dicembre: le città coinvolte e i servizi bloccati di ...Servono investimenti che poche aziendehanno le risorse e la volontà di fare ." Tim, Sogei, ... prodotta più energia di quanta ne è servita per avviarla Il 16 dicembre c ègenerale in ... Sciopero, oggi a Roma a rischio bus, tram e metro Venerdi Nero”Scioperi contro manovra, città a rischio paralisi. Proteste Cgil e Uil in 11 regioni, no della Cisl. Braccia incrociate in Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna,Friuli, Liguria ...Quella di oggi 16 dicembre è giornata di sciopero generale, proclamato da Cgil e Uil, contro la Legge di Bilancio del governo Meloni. Sono interessati, per 24 ore (modalità specifiche riguardano i tra ...