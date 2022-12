Oculista Carassa | ‘Per glaucoma diagnosi tempestiva è possibile’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Laper ilè possibile e questa viene fatta dall’che guardando il fondo dell’occhio deve identificare i primi segni della malattiatosa a questo punto se questa è presente possono essere associate alla visita degli esami che ancora meglio identificano la malattia e ci dicono in che stadio è”. Così Roberto, direttore del Centro italianodi Milano, in occasione del 77° Congresso della Società Oftalmologica Lombarda in programma nel capoluogo lombardo fino a domani. “Una volta identificata la malattia, occorre innanzitutto intervenire per ridurre la pressione dell’occhio e per questo abbiamo le gocce – prosegue–. È importante capire se la terapia è in grado di ...