Obbligo vaccinale negli Usa | Senato lo abolisce per i militari 8 000 erano esclusi dal servizio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Non solo in Italia, ancheUsa si revocano misure restrittive che hanno portato all'di vaccinazione per alcune categorie di cittadini. Il Congresso degli Stati Unitil'di vaccinazione anti Covid per iL'articolo proviene da Firenze Post.

Quotidiano Sanità

... insegnanti o addetti alle forze dell'ordine che non hanno rispettato l'vaccinare. A fine ... Inoltre l'unità per il completamento della campagnae per l'adozione di altre misure di ...Addio anche all'di tampone al termine del periodo. Prorogata ancora l'unità che serve al completamento della campagna. A guidarla è il generale Tommaso Petroni che aveva preso il ... Covid. Reintegro anticipato operatori sanitari non vaccinati e sospensione sanzioni a over 50 no vax. Il Senato approva ... Non solo in Italia, anche negli Usa si revocano misure restrittive che hanno portato all'obbligo di vaccinazione per alcune categorie di cittadini. Il Congresso degli Stati Uniti abolisce l'obbligo di ...La parola d’ordine è eliminare restrizioni e vincoli introdotti per arginare la pandemia. Con il cosiddetto decreto anti-Rave, passato al Senato, sono cadute, non senza polemiche, ...