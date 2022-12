Nuovo Codice degli appalti | sì del Cdm Pnrr | raggiunti 40 obiettivi su 55

Lavori Pubblici

...Matteo Salvini ha saputo della notizia del decesso dell'ex calciatore ed allenatore Sinisa Mihajlovic nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sull'approvazione del Cdm del...degli appalti, grande soddisfazione viene espressa dal centrodestra per l'approvazione del provvedimento che lotterà contro corruzione e malaffare. In prima fila il ministro delle ... Nuovo Codice dei contratti: ecco il testo definitivo del Consiglio di Stato Il ministro Matteo Salvini, grande tifoso milanista, ha appreso in diretta la notizia della morte di Siniša Mihajlovic: il video della conferenza stampa ...Nuovo codice degli appalti, grande soddisfazione viene espressa dal centrodestra per l'approvazione del provvedimento che lotterà contro ...