Nuoto | problemi di stomaco per Mora | Rivolta e Pilato a Melbourne | possibili medaglie a rischio per l’Italia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Non tutte le ciambelle escono con il buco a, in casa Italia. Nei Mondiali 2022 diin vasca corta si pensa alle ultime due giornate di gare e la formazione guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini è in terza posizione nelre con 3 ori, 4 argenti e 2 bronzo (9) preceduta dagli USA (12-7-5) e dall’Australia (9-7-4). Quest’oggi ci hanno pensato Thomas Ceccon nei 100 misti (oro) e la 4×200 stile libero uomini (bronzo) a rimpinguare il tesoretto. Ci sono motivi per cui essere soddisfatti, ma anche alcune preoccupazioni per lo stato di salute di alcuni atleti. Nelle batterie mattutine in Australia, Silvia Di Pietro non ha preso il via ai 50 stile libero a causa di uno stato febbrile e conseguentementenon si è cimentata neanche nella 4×50 sl mixed. Altre criticità ...