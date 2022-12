Nuoto | Mondiali vasca corta Melbourne 2022 | Ceccon da sogno | è oro nei 100 misti

Leggi su sportface

Thomascon un a prova superba è l'unico a scendere sotto i 51" nella finale dei 100e si prende l'oro neidiin, in programma a. Il 21enne nativo di Thiene dalla seconda corsia riesce a sorprendere il favorito della vigilia Shaine Casas, che finisce anche fuori dal podio. "Sono contento, anche se a soli due centesimi dal record italiano. Non me l'aspettavo, ma mi sentivo molto bene in acqua. Ho visto che ero in corsa per un posto sul podio e ho dato tutto. Stamattina mi son detto 'oggi è mia'", ha dichiarato l'azzurro ai microfoni di Rai Sport nel post gara.