Nuoto | Mondiali vasca corta Melbourne 2022 | Ceccon da sogno | è oro nei 100 misti Bronzo per la 4×200 stile libero

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Thomascon un a prova superba è l’unico a scendere sotto i 51” nella finale dei 100e si prende l’oro aidiin, in programma a. Il 21enne nativo di Thiene dalla seconda corsia riesce a sorprendere il favorito della vigilia Shaine Casas, che finisce anche fuori dal podio. “Sono contento, anche se a soli due centesimi dal record italiano. Non me l’aspettavo, ma mi sentivo molto bene in acqua. Ho visto che ero in corsa per un posto sul podio e ho dato tutto. Stamattina mi son detto ‘oggi è mia'”, ha dichiarato l’azzurro ai microfoni di Rai Sport nel post gara. Si tratta del primo oro individuale inper Thomas, il quinto complessivo tra lunga e ...

Terza giornata di mondiali di nuoto a Melbourne: altri due argenti e un bronzo per l'Italia I risultati delle semifinali e finali della quarta giornata di gare da Melbourne, Australia, dove sono in corso i Mondiali 2022 di nuoto in vasca corta.Oro e record del mondo per la Francia che vince in 1'2733 la staffetta mista, Manaudou torna sul podio e Grousset si conferma in forma. Argento per la Australia con 1'2803, bronzo per l'Olanda con 1 ...