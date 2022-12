Nuoto | Lorenzo Mora | “La medaglia era fattibile | ma non stavo bene Rivolta e Pilato piegati dal dolore”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Mastica amarissimoal termine della finale mondiale dei 50 dorso. In una gara dalla genesi particolare, spostata di un’ora per lo sciagurato caso della falsa partenza inesistente, l’azzurro ha combattuto per il podio ma si è fermato al quarto posto, a soli sette decimi dal polacco Stokowski, dopo essere passato in testa dopo i primi 25 metri. “Ero in linea con gli altri ma sono stato sfortunato – affermaai microfoni della Rai – Ieri abbiamo mangiato qualcosa di non buono e siamo stati male. In nuotata mi è mancato qualcosa, già non ho molta forza, se poi sto male ne ho ancora di meno. Mettici anche la partenza ripetuta, ma quello vale per tutti e otto, non posso lamentarmi. Mi spiace perché era unaiper, proviamo a rifarci domani. Più che essere arrabbiato, penso di ...