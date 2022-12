Nuoto | la staffetta maschile 4×200 è di bronzo ai Mondiali in vasca corta | gran rimonta di Conte Bonin Oro e record del mondo per gli Stati Uniti

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’Italia chiude con un bella quarta giornata deidiindi scena a Melbourne, in Australia. Ancora una volta protagonista Thomas Ceccon, dopo l’oro nei 100 misti; ma neistile libero l’attore principale inè Paolo, che con unasulla Corea del Sud strappa unterzo posto in 6.49.63, con soli 4 centesimi di vantaggio sugli asiatici permettendo a lui, Ceccon, Matteo Ciampi e Alberto Razzetti di salire sul podio. I giochi per l’oro erano impossibili da contrastare, con glivincitori con ilmondiale in 6.44.12 e l’argento dell’Australia in ...

RaiNews

Ceccon era già stato di bronzo nei 100 misti nel 2021 (da Abu Dhabi era uscito con un oro, un argento e due bronzi, qui è già a quota 3 con 2 gemme ine una individuale).FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti melbourne 2022 Mondiali, tutte le medaglie ...(15 dicembre) Argento 4x50 stile uomini (Miressi, Ceccon, Deplano, Frigo) NICOLO' ... Mondiali di nuoto a Melbourne, staffetta oro e record del mondo per la Francia I risultati delle semifinali e finali della quarta giornata di gare da Melbourne, Australia, dove sono in corso i Mondiali 2022 di nuoto in vasca corta.Oro e record del mondo per la Francia che vince in 1’2733 la staffetta mista, Manaudou torna sul podio e Grousset si conferma in forma. Argento per la Australia con 1’2803, bronzo per l’Olanda con 1 ...