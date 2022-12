No! Non sono stati trovati «farmaci abortivi nei vaccini di Bill Gates» contro il tetano del Kenya

(Di venerdì 16 dicembre 2022) «Un programma segreto per sterilizzare l’Africa». Secondo i teorici del complotto, questo è quello di cui da anni si occuperebbe il miliardario. Si tratta di una vecchia storia, ma questa siaggiunte delle analisi eseguite in maniera sommaria. Nello specifico, viene proposta la narrazione che vede dei vescovi kenioti contrari aiilin quanto, sulla base di alcune analisi, conterrebbero una sostanza in grado di “sterilizzare” le donne del Paese. Per chi ha fretta: I complottisti continuano a sostenere chevoglia ridurre la fertilità delle donne dei Paesi poco sviluppati. Per farlo riesumano una vecchia storia, che circolava anni fa e già era stata smentita. I vescovi kenioti sostengono che i ...

Open

...totale Il ban di TikTok dai device di proprietà del Governo americano è stato introdotto con il... Inoltre,sarà più possibile scaricare l'applicazione su tali dispositivi, forse a causa di un ..."Un programma segreto per sterilizzare l'Africa". Secondo i teorici del complotto, questo è quello di cui da anni si occuperebbe il miliardario Bill Gates. Si tratta di una vecchia storia, ma questa ... No! Non sono stati trovati «farmaci abortivi nei vaccini di Bill Gates ... Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il comunicato dell'avvocato della Corte di Giustizia dell'UE.No stavolta non sono le ombre di 13 anni fa su quelle primarie Pd che finirono tra veleni, spintoni e un commissariamento del partito stesso. Stavolta non siamo a Napoli tra i gazebo dei ...