N’Kono | «Prima del Marocco le squadre africane non hanno mai avuto la convinzione di poter vincere» 

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La Repubblica intervista l’ex portiere del Camerun, Thomas, oggi a Barcellona nello staff dell’Espanyol. Parla delleimpegnate al Mondiale in Qatar, a partire dal, che si giocherà il terzo posto con la Croazia. «Premesso che non ricordo una finale equilibrata come quella di domenica prossima, io dico che sì, questo in Qatar è stato il Mondiale dell’Africa. Si è finalmente superata una barriera e credo che non si tornerà più indietro».spiega che si riferisce ad una barriera mentale. «Mentale. Il, entrando in semifinale, ha fatto capire a tutte le nazionaliche possono raggiungerequalunque risultato finora mai centrato». Il problema non è, come dice il ct delRegragui, quello dei dettagli ...