Nizza Atalanta 0-3 | Hojlund | Zapata e Boga per il successo nerazzurro

L'Eco di Bergamo

I voti ai protagonisti del match tra ile l': amichevole disputata stasera in territorio francese Le pagelle dei protagonisti del match tra: match d'amichevole disputato stasera in trasferta per i nerazzurri VOTI- Schmeichel; Atal, Todibo, Dante, Lotomba; Boudaoui, Thuram, Lemina, Brahimi; Pépé, Laborde.- ...La partitadi Venerdì 16 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole degli orobici- Dopo aver perso contro l'Eintracht ... Nizza-Atalanta 0-3. Hojlund e Zapata in gol al 18' e al 22' pt e Boga al 45'st. Il video integrale della partita NIZZA - A Nizza è andata in scena la seconda amichevole di caratura internazionale per l' Atalanta, che dopo il ko con l' Eintracht Francoforte di sette giorni fa, ha affrontato i francesi allenati da ...I voti ai protagonisti del match tra il Nizza e l’Atalanta: amichevole disputata stasera in territorio francese Le pagelle dei protagonisti del ...