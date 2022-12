L'Eco di Bergamo

... neanche da parte di Sportiello, per tenere in frigo il 2 - 0, perché ilnon ha fatto granché per rimettere in equilibrio la partita. Anzi, è stata l'ad avvicinare il 3 - 0 più volte, ...Vittoria per 3 - 0 dell'in casa delnell'amichevole disputata all'Allianz Riviera. A segno nel primo tempo Hojlund (18') e Zapata, (22'). Da segnalare le parate decisive di Musso su Boudaoui, Pepe e Laborde . ... Nizza-Atalanta 0-3. Hojlund e Zapata in gol al 18' e al 22' pt e Boga al 45'st. Il video integrale della partita Dopo la sconfitta ai calci di rigore con l’Eintracht Francoforte la Dea rialza la testa e batte i francesi. E torna ad esultare l'ivoriano ...L’Atalanta affronta il Nizza nella seconda amichevole internazionale della pausa per i campionati del mondo del Qatar. Nel primo tempo soffre inizialmente, ma poi segna con Hojlund e Zapata al 18’ e a ...